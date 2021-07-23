Китаянка разбилась во время записи видео о своей профессиии

Популярная в Китае блогер Сяо Цумей разбилась насмерть, упав с 50-метровой высоты во время съёмки очередного видео. Об этом сообщает The U.S. Sun.

Девушка работала крановщицей, но многие её подписчики не верили этому. По их словам, образ блогера не соответствовал этой профессии. Предполагается, что она решила доказать правдивость своих слов и снять видео прямо на рабочем месте.

В ролике видно, как Сяо Цумей, находясь в кабине, что-то говорит, жестикулирует, а затем мимо объектива проносятся размытые изображения крана. По словам очевидцев, в руках упавшей девушки был зажат телефон, хотя на кадрах видно, что обе руки у неё свободны.

Инцидент произошёл в конце рабочего дня, когда многие коллеги блогера уже ушли домой. Родственники девушки подтвердили её гибель. Однако они утверждают, что это не связано со съёмками видео. По их словам, Сяо Цумей просто оступилась, когда спускалась с крана.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина облил зелёнкой скандальную звезду социальных сетей Дарью Зотееву, известную под ником Instasamka. Об этом она сама рассказала в соцсетях. Некоторые подписчики ей не поверили, поскольку до этого Зотееву уже неоднократно уличали в обмане аудитории.