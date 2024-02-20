В Китае автомобиль научили «по-собачьи» отряхиваться от снега Китайская компания NIO научила электрокар отряхиваться от снега

Фото: nio.com

ET9

Китайский автопроизводитель NIO научил свой новый электроседан ET9 самостоятельно отряхиваться от снега. Делается это при помощи интеллектуальной системы вибрирующего шасси. Видеоролик опубликовала компания на своей странице в Weibo.

Благодаря системе машина раскачивается из стороны в сторону и отряхивается «по-собачьи». При этом отмечается, что функцию можно будет использовать, даже когда авто на ходу.

При этом автоэксперт Артем Бобцов считает, что в России такая опция будет бесполезной. По его словам, которые приводит BFM, это может хорошо работать, когда на чистую машину «наложили свежий снежок», причем в тот момент, когда машина была холодной.

У нас обычно снег вперемешку с грязью и реагентами. Плюс ко всему, когда люди паркуют машину, она остается горячей, на нее падает снег, он замерзает и превращается в корку. Боюсь, что для рекламы и чистых мегаполисов это хорошая штука, но для Москвы и других крупных городов точно не подойдет, — сказал эксперт.

Ранее американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что Китай может в скором времени захватить мировой рынок электромобилей. По его словам, именно в КНР расположены наиболее конкурентноспособные предприятия. Он также подчеркнул, что китайский автопром необходимо сдерживать.