Планы Вашингтона ослабить позиции Москвы на европейском энергетическом рынке при помощи СПГ являются «утопией». В этом не поможет американцам даже союз с Катаром и другими ближневосточными странами, заявил научный сотрудник Института европейских исследований Китайской академии современных международных отношений Дун Ифань в статье, опубликованной «Хуаньцю шибао».

Автор публикации указал , что это не первый случай, когда Вашингтон начинает «стратегический захват союзников». Во времена холодной войны США препятствовали энергетическому сотрудничеству между европейскими странами и СССР.

На этот раз Соединённые Штаты надеются «малыми мерами» помешать энергетическому сотрудничеству ЕС и России, «выступив мостом» между своими союзниками. Однако, учитывая объективные условия газовой отрасли, Америке будет весьма трудно контролировать Россию с помощью газа, — считает эксперт.

Он назвал слишком дорогой межрегиональную транспортировку СПГ, по стоимости она не может достичь того же уровня цен и поставок, как у трубопроводного газа.

Восточная Азия из-за возросшего спроса стала основной силой глобального потребления СПГ. Ифань отметил также существующие «азиатские наценки на природный газ». Переориентация рынка Катара «из Азии в Европу» означает, что европейские страны должны предоставить Катару более выгодные ценовые условия, чем Азия. Расходы на инфраструктуру включат в цену поставки газа, а это ещё больше ослабит его конкурентоспособность по отношению к сырью из России, считает эксперт.

Поэтому использование СПГ для ослабления или даже смещения позиций «Газпрома» на европейском энергетическом рынке, а также для достижения долгосрочной цели — сдерживание Москвы и попытка разобщить Россию и Европу — не что иное, как утопия, — заключил Ифань.

Ранее стало известно, что Европа останется без российского газа в случае таких санкций со стороны Запада, из-за которых страны потеряют возможность сотрудничать с «Газпромом», сообщил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Сейчас Россия поставляет в Европу более половины общего объёма газа, отметил он.