В Киргизии прекращено дело против напавшего на женщину из-за русского языка

Суд в Киргизии прекратил уголовное дело против Али Алибаева, швырнувшего калькулятор в сотрудницу детского центра развлечений в Бишкеке из-за того, что она говорила с ним по-русски. Потерпевшая сама попросила прекратить дело в связи с примирением сторон, сообщает Sputnik Кыргызстан.

В ходе судебного разбирательства потерпевшая ходатайствовала о прекращении уголовного дела в отношении А. А. Выслушав стороны и с учётом примирения сторон суд вынес постановление о прекращении уголовного дела, — рассказали в суде.

Инцидент произошёл 2 августа в одном из торгово-развлекательных центров киргизской столицы. Мужчина, нахoдясь в состоянии алкогольного опьянения, потребовал от русскoязычной сотрудницы, чтобы она разговаривала с ним только на киргизcком. После этого он оскорбил женщину и бросил ей в голову калькулятoр.

МВД России запретило мужчине въезд в страну на 10 лет.

Ранее депутаты Госдумы предложили запретить въезд на территорию РФ лицам, которые нападают на русскоговорящих граждан в других странах. Основанием для инициативы послужили несколько случаев нападений на русскоговорящих жителей в Киргизии.