В Киргизии пресекли попытку госпереворота

В Киргизии пресекли попытку государственного переворота. Сотрудники Госкомитета национальной безопасности и МВД разоблачили преступную группу, готовившую насильственный захват власти. Задержаны 15 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГКНБ республики.

По его словам, данные о подготовке переворота были получены в ходе работы по обеспечению безопасности предстоящих парламентских выборов. Преступная группа планировала организовать после голосования ряд провокаций для того, чтобы дестабилизировать общественно-политическую обстановку и последующий захват власти.

В госкомитете национальной безопасности пояснили, что руководство группы состоит из депутатов парламента и бывших высокопоставленных чиновников. Для проведения акций протеста они набрали около тысячи агрессивно настроенных молодых людей.

Проводились систематические встречи, направленные на их идеологическую обработку против государственных структур, обсуждались планы по провокации массовых беспорядков с дальнейшим подталкиванием на насильственный захват власти, — сказал собеседник агентства.

По его словам, задержаны 15 наиболее активных членов преступный группы. Их имена пока не раскрываются. В ходе обысков у них обнаружили документы, подтверждающие подготовку переворота, оружие, боеприпасы и наркотики.

Выборы в парламент Киргизии назначены на 28 ноября. На 90 мест в высшем законодательном органе страны претендуют 1,3 тысячи кандидатов.

Ранее сообщалось, что попытка госпереворота была предотвращена во Франции. Её планировал осуществить экс-депутат партии «Демократическое движение» Реми Дайе, заключённый под стражу по подозрению в организации нападений на центры вакцинации, и его сторонники.