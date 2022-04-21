В Киргизии попросили не использовать символ Z в ходе празднований 9 мая

Представители Комитета Национальной Безопасности Киргизии (ГКНБ) призвали мирных жителей не использовать символику Z на карнавальных костюмах и военной форме 9 мая во время шествия «Бессмертного полка». В сообщении, опубликованном на официальном сайте госоргана, уточнили, что данные символы способствуют «разжиганию межнациональной розни».

Органы национальной безопасности призывают организации по прокату карнавальных костюмов не сдавать напрокат способствующих к разжиганию межнациональной розни военную форму и костюмы с символом Z, а также горожан не надевать указанную форму в шествии «Бессмертный полк», который пройдёт 9 мая в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне, — сказано в сообщении.

Ранее лидер группы ДДТ Юрий Шевчук отменил концерт в Тюмени из-за нежелания выступать в зале, где была нарисована буква Z. До этого огромный символ Z повесили и на фасаде здания Тюменской филармонии. По информации региональных властей, инициатива принадлежит «активным гражданам».

Символика специальной военной операции, которую Россия проводит в соседней Украине, превратилась в отдельный бренд. Предприимчивые россияне начали выпускать товары с буквой Z — именно этот знак нанесён на боевую технику российской армии. В продаже — футболки, брелоки, наклейки на автомобильные стёкла, флаги, нашивки и даже зажигалки.