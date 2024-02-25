В Киевской и Хмельницкой областях Украины прозвучали взрывы

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Киевская областная военная администрация в своем Telegram-канале заявила о работе ПВО и предупредила о появлении беспилотников. На западе Украины в Хмельницкой области прозвучали взрывы, сообщило украинское издание «Общественное». Подробности не приводятся. Местные власти ситуацию не комментировали.

Украинские источники также проинформировали о взрывах на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. В настоящее время воздушная тревога объявлена в Винницкой, Полтавской, и Черкасской областях страны.

На днях в городе Ржищев Киевской области на месте, где сработало самодельное взрывное устройство (СВУ), были найдены листовки против мобилизации на Украине. В них содержатся призывы сопротивляться работникам военкоматов.

Стало также известно, что российские силы нанесли удар по площадке завода «Мотор Сич» в Запорожье. Руководитель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов уточнил, что атаке подверглись места сборки и ремонта авиационных двигателей, и назвал поражение объектов болезненным для ВСУ.

В тот же день на фоне «интенсивной деятельности» дальней авиации армии России Вооруженные силы Польши подняли в воздух самолеты.