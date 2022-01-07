В Киеве жильцы новостройки начали отапливать дом дровами

В Киеве жильцы 16-этажной новостройки начали отапливать свои квартиры дровами. Журналист Владимир Гуцул опубликовал в соцсетях фото, на котором видно, что на крыше дома торчит труба, из которой идёт густой дым.

Многоэтажка «на дровах». Пока все обсуждают цены на газ и перспективы тарифов на централизованное отопление, в Киеве начала работать ещё одна твердотопливная котельная в многоквартирном доме, — написал журналист в Facebook.

По его словам, к дому не подведены никакие коммуникации, кроме электричества. Тем не менее Гуцул сыронизировал, что в этой ситуации есть и плюс — жильцы многоэтажки не зависят от цен на газ. Правда, комментаторы не разделили эту позицию. Они возмутились тем фактом, что «в 21 веке» некоторые граждане вынуждены отапливать свои дома с помощью дров.

Ранее стало известно, что Украине придётся воровать российский газ из транзитной трубы, если «Нафтогаз» Украины не сможет обеспечить достаточный импорт топлива для покрытия суточных дефицитов. Об этом заявил бывший глава госкомпании Андрей Коболев. Он предположил, что потребление газа в стране может достичь показателей февраля 2020 года.