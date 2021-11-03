В Киеве Зеленского обвинили в строительстве дорог для танков РФ

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что не более двух лет прослужат дороги, которые отремонтированы в рамках запущенной офисом Владимира Зеленского кампании «Большое строительство». Однако они хорошо подойдут для «идущих на Киев русских танков», отметил он в эфире телеканала «Эспрессо».

Эти дороги, которые строятся сейчас, к слову, я не уверен, что они на десятилетия, но два года они простоят, я просто езжу и вижу, в том числе на Восток Украины, но на будущий год-два русский танк там хорошо пройдёт просто на Киев, — подчеркнул дипломат.

Он считает, что президент Украины подыгрывает армии РФ, когда строит такие дороги.

Ранее стало известно, что украинцы больше не возлагают на лидера страны Владимира Зеленского никаких надежд, они «сбросили розовые очки» по поводу этого политика. Такое мнение высказал бывший президент Украины Пётр Порошенко. В конце августа уровень народного доверия Зеленскому упал до 27,2%.