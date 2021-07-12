В Киеве заявили об атаке ВС РФ при помощи военных Белоруссии

Погранслужба Украины заявила, что Вооружённые силы России атаковали границу с Белоруссией при поддержке армии РБ. Там добавили, что на их подразделения, наряды и пункты пропуска ведутся атаки «с применением артиллерии, тяжёлой техники и стрелкового оружия».

Около 05:00 государственная граница Украины на участке с Российской Федерацией и Белоруссией подверглась атаке со стороны российских войск, поддерживаемых Белоруссией, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что операция российских войск проходит «в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей».

Президент России Владимир Путин принял решение о военной спецоперации по защите Донбасса. Об этом он объявил в обращении к россиянам 24 февраля.

Военнослужащие РФ высаживаются в украинских городах Одессе и Мариуполе. В Одессе часть города осталась без энергопитания. Удары наносятся по военным объектам в районе Днепра. Известно об ударах по базам авиации в Василькове.