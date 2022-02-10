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В Киеве заявили о задержании белорусского диверсанта

12:42, 10 февраля 2022
В Киеве заявили о задержании белорусского диверсанта Фото: SecurSerUkraine/facebook.com
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В Киеве задержали диверсанта, который пытался поджечь автомобиль у одной из украинских общественных организаций. Как заявили в Службе безопасности Украины, пойманный местный житель был завербован белорусскими спецслужбами и ранее организовывал несанкционированные митинги у иностранных посольств.

В ходе спецоперации разоблачен вражеский агент, который готовил совершение теракта в Киеве. Им оказался местный житель, завербованный представителями одной из белорусских госструктур, — говорится в заявлении ведомства.

В СБУ добавили, что мужчина организовывал несанкционированные митинги у иностранных посольств, запугивал представителей СМИ и иностранцев, а также занимался шпионаже, cобирая данные об украинских военных. По мнению силовиков, действия агента были направлены на расшатывание внутриполитической обcтановки на Украине.

Отмечается, что диверсант общалcя с кураторами через Telegram и «запрещённые российские элeктронные почтовые сервисы».

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