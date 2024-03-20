В Киеве заявили о выделении боеприпасов западными союзниками Умеров: Украина получит от Запада артиллерийские снаряды и ракеты для систем ПВО

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Рустам Умеров

По итогам заседания контактной группы содействия Украине в Рамштайне было решено выделить Киеву новые пакеты военной помощи, сообщил в Facebook (деятельность в РФ запрещена) украинский министр обороны Рустем Умеров. По его данным, речь идет об артиллерийских снарядах и ракетах для систем ПВО.

Боеприпaсы — то, в чем критически нуждaются нaши воины. Они будут! Это былa глaвнaя темa зaседания. Пaртнеры зaявили о пaкетах помощи, в которые входят aртиллерийские снaряды [кaлибра] 155 мм, 152 мм, 105 мм и другие. Будет больше рaкет для нaших систем противовоздушной обороны, — написал он.

Умеров рассказал также о встрече с главой Пентагона Ллойдом Остином и председателем комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Чарльзом Брауном. По его словам, стороны обсудили планы Киева на текущий год, поставки средств радиоэлектронной борьбы и строительство фортификационных сооружений.

Ранее Reuters информировало о попытке Ллойда Остина убедить союзников в Европе, что Вашингтон намерен и далее выступать на стороне Украины, несмотря на фактическое отсутствие денег на поддержку Киева. Агентство добавило: у Соединенных Штатов практически закончились средства на финансирование Украины, при этом в ближайшей перспективе слишком мало признаков того, что деньги на эту цель появятся.