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Председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо рассказал об отсутствии у Украины шансов захватить полуостров силой, подобные сценарии, озвучиваемые украинскими политиками, абсурдны. Его слова приводит РИА Новости. Так он отреагировал на сценарий о силовом захвате полуострова Украиной, о котором рассказал депутат Рады Борислав Береза. Украинский политик предложил вариант захвата Крыма и Донбасса путём увеличения мощности армии и привлечения крупных партнёров.

Крым охраняется со всех сторон. По сути, полуостров превращён в укрепленный форпост для безопасности его жителей и защиты государственных интересов России на юге. Это понимают в НАТО и даже в...