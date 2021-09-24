В Киеве заявили о военном паритете Украины и России
Сона Рустамова
Сона Рустамова
10:15, 26 сентября 2021
Алексей Арестович Фото: /lexey.arestovich/facebook.com
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Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что у России нет военного паритета над Украиной. Об этом он сказал в эфире телеканала «Украина 24». По его словам, в случае военного столкновения с Украиной российская сторона «утратит боеспособность».
У России нет решающего преимущества над нами, такого нет и не будет. Российские генералы — профессионалы, думаю, они доносят это до сведения своего политического руководства, — сказал Арестович.
Советник украинского лидера не уточнил, на основе чего он пришёл к таким выводам.
Ранее председатель крымской региональной общественности организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо рассказал об отсутствии у Украины шансов захватить полуостров силой. По его мнению, подобные сценарии, озвучиваемые украинскими политиками, абсурдны.
Крым стал российским регионом в 2014 году. Тогда на полуострове прошёл референдум, на котором подавляющее большинство жителей Крыма и Севастополя проголосовали за вхождение в состав России. Несмотря на это, Украина по-прежнему считает Крым своей, но «временно оккупированной территорией». В Кремле не раз говорили о том, что вопрос о принадлежности полуострова окончательно закрыт.