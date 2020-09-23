В Киеве заявили о праве перекрывать Северо-Крымский канал

Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич, чьё постпредство находится в Херсоне, заявил, что Киев имел полное право перекрыть Северо-Крымский канал. По его словам, перекрытым оказалось искусственное сооружение, которое финансируется из государственного бюджета.
Никакое другое государство не имеет права распоряжаться каналом, это украинское сооружение, и только Украина может определять, каким образом его использовать, — написал политик в Facebook.
Он добавил, что река Днепр «свободно течёт по территории Украины, Белоруссии и России».
Никто не перекрывал её русло и доступ к её водам для людей, проживающих на территории, по которой протекает река Днепр, — уточнил Кориневич.
Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат Госдумы Наталья Поклонская ответила на запрос верховного комиссара по правам человека ООН Мишель Бачелет о водоснабжении Крыма. Управление верховного комиссара ООН по правам человека, в частности, интересовали сведения о перекрытии Украиной поставок воды по Северо-Крымскому каналу. Поклонская передала материалы, в которых приводятся сведения о последствиях незаконного перекрытия канала.