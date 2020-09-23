В Киеве заявили о праве перекрывать Северо-Крымский канал

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Первые в мире испытания вакцины от коронавируса, в ходе которых добровольцев будут намеренно заражать COVID-19, могут начаться в Лондоне в январе 2021 года.

Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на организаторов исследования. Издание не указывает, испытания какой именно вакцины будут проводиться подобным образом. Однако отмечается, что принять участие в проекте уже...