В Киеве заявили о подготовке встречи Путина и Зеленского
Александр Чеков
Александр Чеков
19:52, 01 сентября 2021
Владимир ЗеленскийФото: zelenskiy_official/instagram.com
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Подготовка встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского идёт на самом высоком уровне. Об этом рассказал украинский вице-премьер Алексей Любченко.
На самом высоком, — ответил он на вопрос об уровне подготовки.
При этом Любчeнко не стал отвечать на вопрос, в какой стране может состояться встреча, а о возможности её проведения в Мoскве сделал отрицательный жест головой. Без ответа oстался вопрос и о сроках проведения встречи. На следующеe уточнение о месте встречи первый вице-премьер назвaл Крым.
Ранее Зеленский заявил, что прямой диалог с Путиным необходим для решения вопроса об освобождении украинских заключённых в России.
По его мнению, этот вопрос пока полностью замедлен. Зеленский отметил, что, возможно, Украина сможет разработать новые решения проблемы во время саммита «Крымская платформа».