https://static.news.ru/photo/312a3240-b307-11e9-9c85-fa163e074e61_660.jpg Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Представитель партии президента Украины «Слуга народа» Ирина Верещук заявила о несоответствии ценностей страны и Европейского союза (ЕС).

По её мнению, все европейские ценности давно размыты, в то время как на Украине ещё есть то, что можно сохранить.

Есть Польша или Венгрия, где более традиционные ценности, когда мы говорим о семье, церкви, религии, о понятии семьи, пола и других, это всё дискуссия, — приводит слова политика «Главред».

При этом Верещук подчеркнула, что Украину вообще нельзя сравнивать с другими странами и их культурными традициями.

Ранее News.ru писал о том, что депутат Верховной рады и кандидат в президенты Юрий Бойко заявил, что Европе надоела Украина. По его мнению, Евросоюз «вынужден тащить её, как чемодан без ручки». Позже президент Эстонии Керсти Кальюлайд подтвердила, что Европа устала от Украины, так как оказываемая Киеву помощь не приводит к уменьшению коррупции в стране.