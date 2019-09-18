https://static.news.ru/photo/dc07aa71-72e7-4307-bca3-ce5be5403d88_660.jpg Верховная рада Фото: Wikipedia

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев заявил о необходимости пойти на жертвы ради решения конфликта в Донбассе.

Военного решения этого конфликта нет. Давайте не успокаивать себя иллюзиями. Если уже зазывать решать это таким путём, то делать нужно всё в окопе, а не здесь, — заявил Гетманцев в эфире телеканала NewsOne.

По его мнению, лучшим способом для разрешения ситуации на востоке Украины являются переговоры. При этом парламентарий призвал «пожертвовать чем-то» обе стороны конфликта, так как необходим компромисс для примирения.

Вместе с тем идея наделить Донбасс особым статусом развалит страну, поэтому на это ни в коем случае соглашаться нельзя.

Вещи, которые касаются нашего суверенитета мы не готовы обсуждать, — заключил политик.

Ранее News.ru писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский выразил опасение, что разведение войск в Донбассе может растянуться на 300 лет. Позицию главы государства озвучил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на заседании комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и евроинтеграции.