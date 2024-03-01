В Киеве заявили о недополучении финансирования от западных держав Депутат Железняк: в феврале Украина получила $809,4 млн из требуемых $3 млрд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство Украины в феврале получило от западных партнеров всего $809,4 млн, что почти в четыре раза меньше, чем ей требовалось, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что в Киеве рассчитывали на получение $3 млрд. Также он отметил, что киев потерял значительный объем средств из-за ситуации на границе с Польшей.

Внешняя помощь была очень малой, только от Японии и Норвегии: $760 млн и $49,4 млн, — сообщил депутат в Telegram.

Железняк уточнил, что украинская сторона только за февраль потеряла более $209 млн в связи с блокировкой границы с Польшей, где проходят массовые протесты местных фермеров. Политик добавил, что в январе объем полученной Киевом помощи также был ниже ожидаемой планки.

Ранее глава украинского Минфина Сергей Марченко заявил, что Украине для поддержания ситуации в стране каждый месяц нужно до $3 млрд помощи со стороны стран Запада. Промедление в выплатах приведет к тому, что Киев не сможет выполнять свои обязательства в социальной сфере, подчеркнул он.

Экс-советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу ранее заявил, что Вашингтону следует стремиться к мирному соглашению по Украине. По его мнению, правительство Украины не в праве требовать помощи от американской стороны или настаивать на ее расширении.