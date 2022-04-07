В Киеве заявили о национализации всей собственности России на Украине

Украинские власти национализируют всю собственность России в стране для компенсации военных потерь. Соответствующие законы уже приняты и процесс запущен, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, его слова приводит РИА Новости.

Принято законодательство о национализации, мы уже начали эти процессы, безусловно мы национализируем всё российское имущество, чтобы компенсировать часть тех убытков, которые наносит нам РФ, — сказал глава украинского правительства.

Ранее глава Одесской обладминистрации Максим Марченко заявил, что Киев намеревается изъять в пользу государства корабли под российским флагом. По его словам, украинский кабмин в ближайшее время утвердит соответствующее решение. Речь идёт о кораблях, которые находятся на судоремонтном заводе в Измаиле.

Накануне вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс заверил, что всеобщей национализации имущества недружественных стран и иностранных граждан не будет. Он заверил, что по каждому случаю власти примут взвешенное и объективное решение. Бизнесменам, которые не спонсируют киевский режим и не выступают против Крыма, беспокоиться нечего, подчеркнул депутат.