В Киеве заявили о готовности к встрече глав МИД «нормандской четвёрки»

Киев готов к встрече глав МИД стран «нормандской четвёрки» (Германия, Россия, Украина и Франция) и ждёт сигнала из Москвы о возможности проведения подобных переговоров. Украинская сторона будет рада, если это мероприятие состоится. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, слова которого приводит ТАСС.

Мы ждём сигнал из Москвы. Пока его не получали. Как только они определятся, мы готовы, — сказал глава украинского МИД.

Кулеба добавил, что Украина также ждёт от РФ чёткого ответа на вопрос о возможности встречи лидеров двух стран. По его мнению, переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского могли бы состояться как в рамках «нормандского формата», так и отдельно от него.

Конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после переворота в Киеве, когда часть районов Донецкой и Луганской областей Украины отказались подчиняться новым властям страны и организовали так называемые самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики. Они отделены от остальной части страны линией разграничения.

Урегулирование ситуации в регионе обсуждается на уровне так называемой нормандской четвёрки, куда входят Украина, Россия, Франция и Германия, а противоборствующие стороны ведут переговоры в рамках Трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины (ТКГ).

Ранее Россия предложила Киеву, Берлину и Парижу, которые настаивают на проведении саммита глав «нормандской четвёрки», согласовать проект итогового документа встречи. Франция и Германия отказались в проекте итогового документа переговоров указывать причины и стороны конфликта в Донбассе.