В Киеве заявили, что ВС РФ фактически противостоят армии НАТО Вице-премьер Украины заявила, что ВС РФ фактически противостоят армии НАТО

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Подготовка мобилизованных граждан

Российские ВС на территории Украины фактически противостоят армии НАТО, заявила в разговоре с журналистами Newsweek украинский вице-премьер Ольга Стефанишина. Она отметила, что исходя из этого российская сторона уже накапливает информацию и данные. Стефанишина призвала западных политиков не быть «близорукими».

Россия на Украине сейчас получает опыт борьбы фактически с армией НАТО, которая уже была обучена в соответствии со стандартами НАТО, командными цепочками НАТО, оснащена новейшей техникой НАТО. Поверьте, их службы накапливают информацию и данные, — подчеркнула вице-премьер.

Также чиновница рассказала, что Украина намерена отказываться от мира, пока «Россия будет представлять военную угрозу».

Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко заявил, что НАТО уже потерпела поражение на Украине. Он пояснил, что проигрыш Альянса связан с провалом проекта превращения Украины в «анти-Россию».

Высказывание Грушко стало ответом на заявление генсека Альянса Йенса Столтенберга о том, что поражение Украины эквивалентно поражению блока.