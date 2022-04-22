В Киеве заявили, что украинские военные с «Азовстали» не сложат оружие

Украинские военные, попавшие в блокаду на территории металлургического завода «Азовсталь» в Мариуполе«, не сдадут оружие российским солдатам. Об этом заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук. По её словам, украинские бойцы не нуждаются в организации специальных «коридоров для сдачи в плен». Также Верещук напомнила, что на территории комбината до сих пор находится 1 тысяча мирных жителей, нуждающихся в гуманитарном проходе для последующей эвакуации.

Бывают коридоры для сдачи в плен. Россияне открыли такой, но он нам не нужен. Наши военные не хотят сдаваться им в плен. Есть ещё такое понятие, как гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей из зоны боевых действий. Нам нужен такой коридор для эвакуации женщин, детей и стариков, — указала Верещук в Telegram.

В четверг, 21 апреля, министр обороны Сергей Шойгу в ходе встречи в Кремле доложил российскому президенту Владимиру Путину, что городская часть Мариуполя занята российскими войсками. Оставшиеся же украинские военные заблокированы в промзоне комбината «Азовсталь». Владимир Путин приказал отменить штурм завода и заблокировать там украинских военных.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Мариуполь перешёл под контроль совместной группировки российских военных и сил ДНР. Он отметил, что город был зачищен от «националистов, бандеровцев и шайтанов». Более двух тысяч украинских боевиков были полностью заблокированы на территории заводе «Азовсталь».