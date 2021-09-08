В Киеве заявили, что украинцев меньше 100 млн из-за русских

Украинский историк Ростислав Мартинюк заявил, что из-за голодомора в стране погибли 15,5 млн человек. Украинская нация в 2021 году могла бы насчитывать более 100 млн человек, если бы не роль России в истории народа. Свою точку зрения он высказал в статье, опубликованной в Gazeta.ua.

В 2021 году украинцев должно было быть не менее ста миллионов. И именно сто лет тому назад наша нация разворачивалась в глобальную силу, по демографическому потенциалу сопоставимую с японцами, британцами или американцами. У нас серьёзные вопросы к русским, — указал историк.

Он считает, что молодые украинцы из-за событий XX века должны «повседневно» подавать иски в отношении России.

В 1932–1933 годах голод охватил многие районы СССР. Тогда в стране погибли, по разным оценкам, от семи до восьми миллионов человек разных национальностей. В Киеве назвали голодомор «геноцидом и актом тоталитарного террора» против жителей Украины и добиваются от мирового сообщества признания того же.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила власти СССР в сокрытии данных о переписи населения в 1930-е годы, свидетельствовавших о миллионах смертей в результате искусственно созданного голода. В заявлении СБУ говорится, что миллионы украинцев погибли в результате голодомора 1932–1933 годов, но власти СССР не признавали своей вины.