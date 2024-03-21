Украина получила от Канады $1,5 млрд Канада выделила Украине $1,5 млрд на бюджетный дефицит

Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Денис Шмыгаль

Украина получила от Канады пакет помощи на $1,5 млрд, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, с помощью этих денег правительство страны собирается компенсировать бюджетный дефицит.

Укрaинa получилa 2 млрд кaнaдских доллaров от Кaнaды, что эквивaлентно $1,5 млрд. Вaжные средствa, которые помогут нaшему прaвительству финaнсировaть дефицит, в чaстности социaльные прогрaммы помощи укрaинцам, — написал он в собственном Telegram-канале.

В конце февраля Оттава пообещала в текущем году выделить Киеву дополнительный пакет финансовой и военной помощи в размере 3,02 млрд канадских долларов ($2,2 млрд). Правительство Джастина Трюдо также намерено направить еще 169 млн канадских долларов ($125 млн) на мероприятия по поддержке Украины в киберпространстве, проведению разведывательной деятельности и разминированию территорий. В пакет войдут ассигнования на медицинскую и гуманитарную помощь населению.

Вооруженным силам Украины будет достаточно мобилизовать менее 500 тысяч граждан, заявлял ранее Денис Шмыгаль. По его мнению, возможно, в таком масштабном призыве нет необходимости, если учесть ротации военнослужащих и транши западных союзников.