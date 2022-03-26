В Киеве заявили, что работают над исключением России из МАГАТЭ

Украинские власти вместе с западными партнёрами сейчас работают над остановкой членства России в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), заявила советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль. По её словам, украинская сторона добивается по крайней мере отстранения всех россиян от ключевых позиций в секретариате организации. Заявление представительницы ведомства опубликовано на сайте украинского правительства.

Сейчас мы с партнёрами работаем над тем, чтобы устранить Россию из МАГАТЭ или по крайней мере чтобы уменьшить её роль там и отстранить всех россиян от ключевых позиций, которые они занимают в секретариате Международного агентства по атомной энергетике, — сказала она.

По словам Зеркаль, неоспоримым основанием для отстранения России от МАГАТЭ является политика, которую проводят россияне в отношении украинских АЭС.