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В Киеве заявили, что работают над исключением России из МАГАТЭ

18:34, 27 марта 2022
В Киеве заявили, что работают над исключением России из МАГАТЭ Фото: Sascha Steinach via imago-images.de/Global Look Press
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Украинские власти вместе с западными партнёрами сейчас работают над остановкой членства России в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), заявила советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль. По её словам, украинская сторона добивается по крайней мере отстранения всех россиян от ключевых позиций в секретариате организации. Заявление представительницы ведомства опубликовано на сайте украинского правительства.

Сейчас мы с партнёрами работаем над тем, чтобы устранить Россию из МАГАТЭ или по крайней мере чтобы уменьшить её роль там и отстранить всех россиян от ключевых позиций, которые они занимают в секретариате Международного агентства по атомной энергетике, — сказала она.

По словам Зеркаль, неоспоримым основанием для отстранения России от МАГАТЭ является политика, которую проводят россияне в отношении украинских АЭС.

Ранее министр климата Польши Анна Москва призвала приостановить членство России в Международном агентстве по атомной энергии на фоне военной операции РФ на Украине. Министр направила письмо генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, в котором отметила, что Польша, как и другие члены организации, серьёзно обеспокоена деятельностью России в Чернобыльской и Запорожской областях, где расположены атомные электростанции.

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