В Киеве заявили, что Москва лишила Украину шансов вступить в НАТО

Бывший советник украинского президента Валерий Ивасюк заявил, что вступление Украины в НАТО невозможно, пока существует Россия. Скорее Альянс прекратит своё существование, чем в него примут Киев, отметил он в эфире телеканала «НАШ».

Я глубоко убеждён в том, что пока будет существовать Россия в той формуле, формате, в котором существует она сейчас, скорее НАТО прекратит свое существование, чем Украина будет членом альянса, — подчеркнул Ивасюк.

В Москве называют красными линиями расширение НАТО на восток и размещение наступательных вооружений на территории Украины. Для урегулирования данного вопроса Москва предложила США и Альянсу подписать соглашения о гарантиях безопасности. Тексты соглашений переданы на рассмотрение противникам России.

Ранее стало известно, что государственный секретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провели переговоры, по результатам которых было решено вести «содержательный диалог» с Россией. Блинкен заявил, что вместе со Столтенбергом призывает Россию к диалогу с США по вопросу стратегической стабильности, а также с Североатлантическим альянсом и ОБСЕ.