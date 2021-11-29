Кулеба заявил, что Россия ещё не приняла решения о вторжении на Украину

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вариант «вторжения» России на Украину «находится на столе» в Москве. Однако нет свидетельств о принятии решения о его реализации. Об этом сообщает издание Delfi.

Безусловно, Россия рассматривает вторжение в качестве одной из альтернатив. Нет свидетельств, что решение о её реализации уже принято в Москве, но такой вариант находится у них на столе, — цитирует его издание.

По его словам, сегодня Украина и её партнёры работают над тем, чтобы отговорить Россию от выбора в пользу «вторжения». Кулебa считает, что этого не удастся добиться уступками, а лишь мощной политикой сдерживания. Кроме того, Кулебa выразил мнение, что Россия в 2014 году «не смогла достичь всех своих целей, так что для российской армии поход на Украину отнюдь не будет лёгким».

Ранее американское агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков сообщило, что Россия готовится к вторжению на Украину и в связи с этим даже передислоцировала силы на Камчатке. Авторы статьи предположили, что вторжение может начаться не ранее января 2022 года.

В Кремле заверили, что Россия не вынашивает агрессивных планов в отношении Украины и не намерена на неё нападать. В то же время Запад нагнетает обстановку, выступая с антироссийскими заявлениями и отправляя на Украину военных советников.