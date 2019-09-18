https://static.news.ru/photo/f0b5c4dc-da10-11e9-bf0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ovsyannikova Yulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Здание Верховной рады на улице Грушевского, 5 в Киеве проверяют на наличие взрывных устройств. Спасатели эвакуировать людей не стали, заседание парламента не прерывали.

Спасатели и представители службы охраны с помощью специального прибора проверяют помещения Верховной Рады, где проходит заседание парламента, на наличие взрывчатых средств, — передаёт агентство УНИАН.

Ранее правоохранителям поступила информация о минировании Верховной рады.

Как писал News.ru, правоохранительные органы Харькова получили сообщения о взрывных устройствах в 17 торговых центрах, семи больницах, всех школах и детских садах города. Полицейские и взрывотехники выехали по всем адресам.