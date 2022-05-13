В Киеве впервые рассказали, сколько граждан планируют мобилизовать в армию Глава Минобороны Украины: необходимо обеспечить миллион человек для борьбы с противником

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Министр обороны Украины Алексей Резников на своей странице в социальных сетях заявил, что наращивание оборонного потенциала страны путём закупок и производства необходимых ресурсов рассчитано на обеспечение одного миллиона военных. Он добавил, что страна не была готова к российской специальной операции. Глава военного ведомства поблагодарил волонтёров за их работу.

Запущены процессы, которые обеспечат наращивание оборонного потенциала Украины. Мы ориентируемся на необходимость обеспечить один миллион человек, — написал Резников.

Он отметил, что в настоявшее время главной задачей Министерства обороны Украины в стимулировании отечественных производителей. По словам Резникова, Киев хочет обеспечить бесперебойные поставки.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ранее пообещал украинским националистам интересное представление в ЛНР. Он призвал «бандеровское отребье» готовиться и укрепляться. Он не стал при этом уточнять планы российских военных в рамках специальной операции. Он лишь добавил, что «все козыри» находятся у России. Он добавил, что российские командиры детально изучили тактику противника и знают, как действовать на опережение.