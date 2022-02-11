В Киеве утверждён план эвакуации населения на случай «военного характера»

Мэр Киева Виталий Кличко утвердил план эвакуации населения на случай чрезвычайной ситуации «военного характера». Все городские службы сейчас работают в условиях подготовки к ЧС, говорится в заявлении киевского градоначальника.

Он [план] определяет местонахождение сборных эвакуационных пунктов, количество необходимого транспорта и безопасные районы для размещения населения. Если ещё несколько лет назад у нас было 1,5 тыс. подходящих укрытий, то на сегодняшний день увеличили их число втрое, — сообщается в заявлении мэра украинской столицы.

На сегодня, как сообщает Кличко, в фонд городских сооружений гражданской защиты входят более 500 хранилищ, около 4,5 тыс. сооружений «двойного использования». В городе работают над усовершенствованием системы оповещения населения о чрезвычайной ситуации. Разворачиваются силы территориальной бригады для обороны столицы.

Ранее президент США Джо Байден заявил лидерам западных стран, Евросоюза и НАТО, что РФ «нападёт» на Украину 16 февраля. Заявление было сделано в ходе видеоконференции со ссылкой на данные американской разведки.