В Киеве учительница резко отказала ученику в разговоре на украинском

В киевском лицее учительница отказалась разговаривать с учеником на украинском языке, из-за чего в соцсетях разгорелся скандал. Женщина заявила, что она гордится тем, что она «русская». Об этом сообщает портал «Главред».

Ученик обратился к педагогу с просьбой разговаривать на мове, потому что он якобы не понимает русского языка. Женщина бурно отреагировала на это, эмоционально высказавшись об уровне культуры школьника.

Он не понимает русского! 70 лет все на нем разговаривали и ничего страшного! А теперь все выбирают, какой хотят. <...> Надо сначала культуре научиться, понимаешь? Чтобы обращаться к учителю с уважением, — высказалась учительница.

На опубликованных кадрах видно, что в конечном итоге женщина заговорила на украинском языке. Тем не менее, ситуацию с эмоциональными высказываниями это не исправило. Во время разговора педагог постоянно повторяла, что она гордится своим русским происхождением.

Тем не менее, женщине может грозить наказание. В 2019 году Украина приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», предусматривающий использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.

Ранее уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь заявил о необходимости переименовать два десятка населённых пунктов в стране. Чиновник пояснил, что они носят русскоязычные названия и это не соответствует нормам госязыка.