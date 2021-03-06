В Киеве у человека похитили $75 тысяч в фейковом обменнике

Мужчина в Киеве стал жертвой «фейкового обменника». Он лишился $75 тысяч.
Пострадавшего привлёк указанный в пункте обмена курс. Найдя адрес обменника, он передал деньги кассиру, тот вышел и больше не вернулся, пишет «Страна.ua».
При более детальном разбирательстве оказалось, что никаких обменников по этому адресу на Лютеранской не существует и «кассир» с деньгами потерпевшего вышел через специально обустроенный чёрный ход с другой стороны здания, — сообщили в полиции украинской столицы.
Идёт поиск злоумышленников. Дело расследуется по статье о мошенничестве в особо крупных размерах.
Ранее МВД России предупредило об учащении случаев телефонного мошенничества. Злоумышленники подменяют свои имена и звонят, представляясь сотрудниками ведомства.
Схема работает по такому принципу: сперва жертве звонит мошенник и представляется сотрудником банка, который звонит с целью сообщить, что с кредитной карты жертвы пытаются похитить деньги. Чтобы прервать процесс, нужно взять деньги в банке и положить их на другой, якобы резервный счёт, чтобы сразу закрыть заём.
Через какое-то время после жертве звонят и другие мошенники, представляющиеся уже сотрудниками полиции. Они устраняют все сомнения и просят чётко выполнять инструкции фиктивных сотрудников банка. Злоумышленники используют современную технологию подмены данных, которая позволяет имитировать звонок с номеров, указанных на официальных сайтах правоохранительных органов и действительно закреплённых за ними, писал NEWS.ru.