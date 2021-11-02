В Киеве США обвинили в предательстве из-за Москвы

Администрация президента США Джо Байдена взяла курс на нормализацию отношений с Россией. На Украине это могут воспринять как предательство, сообщает «Страна.ua».

Издание отмечает , что перемены в политике Вашингтона и Москвы произошли после встречи президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина. На снижение напряжённости в отношениях между странами говорят и переговоры их представителей по кибербезопасности. После этого случилось и первое предательство, считают в издании.

Байден отказался от санкций против «Северного потока — 2», а месяц спустя в Женеве прошли переговоры по контролю над вооружениями. <...> США, похоже, решили договариваться с Россией по-хорошему, а не санкциями и ультиматумами, — подчёркивают в «Страна.ua».

Политолог Руслан Бортник назвал непубличные консультации между Москвой и Вашингтоном опасными для Украины.

Факт тайных переговоров несёт в себе определённые вызовы и угрозы для украинской власти. И именно, что и по Украине о чём-то могут договориться. <...> Сам факт этих переговоров говорит о том, что украинскую проблему отставляют в сторону, — уверен Бортник.

Политическая реальность категорически изменилась, в том числе и для Украины, добавил он.

Запад пытается отойти от конфронтации с Россией, разочаровался в возможности изменения «режима» внутри России и пытается найти условия для холодного мира, в том числе часто и ценой Украины, — подчеркнул политолог.

По его мнению, ситуация с «Северным потоком — 2» это только подтверждает.

Ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен на полях проходящего в Глазго климатического саммита ООН встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он пообещал Киеву помощь в укреплении энергетической безопасности, в том числе за счёт снижения рисков, связанных с газопроводом «Северный поток — 2». Также Зеленскому была обещана поддержка Вашингтона в вопросе суверенитета и территориальной целостности Украины.