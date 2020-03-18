В медучреждения обратились более 600 жителей Донбасса с симптомами ОРВИ. Из-за отсутствия тестов на выявление коронавируса диагностировать инфицированных сложно. Об этом сообщила уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
Кроме того, с подозрением на пневмонию — 91 человек. К сожалению, аналогичная информация о заболеваемости временно оккупированной территории Крыма отсутствует, — цитирует её «Интерфакс-Украина».
Она обратилась к международным гуманитарным организациям с просьбой обратить внимание на ситуацию и поспособствовать обеспечению населения тестами, препаратами и средствами личной гигиены.
Как ранее писал NEWS.ru, движение через линию соприкосновения на границе ДНР с Украиной закрывается с 21 марта из-за угрозы коронавируса. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.
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