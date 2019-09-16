https://static.news.ru/photo/1210ffa6-d87d-11e9-824d-fa163e074e61_660.jpg Глава офиса президента Украины Андрей Богдан Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан сообщил, что пять раз пытался позвонить своему коллеге, руководителю администрации президента РФ Антону Вайно. По его словам, все попытки завершились неудачей.

Я набирал своего визави, звонил ему раз пять. Но в августе он был в отпуске. А в сентябре его секретари сообщили, что он пока не уполномочен со мной говорить, — сказал Богдан в интервью Би-би-си.

При этом глава офиса Зеленского положительно оценил контакты двух стран на высшем уровне. Он отметил, что интонация телефонных разговор лидеров России и Украины даёт надежду на завершение военного конфликта.

Как ранее писал News.ru, Зеленский заявил, что выборы в Донбассе возможны лишь после вывода войск с этих территорий. Но прежде, по его мнению, нужно решить вопрос с обменом пленными. Об этом пойдёт речь на ближайшем саммите «нормандской четвёрки».