В Киеве собрались и дальше бороться с «Северным потоком — 2»

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Совет Евросоюза принял решение продлить индивидуальные санкции в отношении России до 15 марта 2022 года за так называемое нарушение территориальной целостности Украины и «незаконную аннексию Крыма и Севастополя». Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Совет сегодня принял решение продлить санкции, направленные против лиц, ответственных за подрыв или угрозы территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, на следующие шесть месяцев, до 15 марта 2022 года, —...