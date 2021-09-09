В Киеве собрались и дальше бороться с «Северным потоком — 2»
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
15:07, 10 сентября 2021
Фото: Uwe Koch/ Eibner-Pressefoto via Global Look Press
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Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Киев намерен и дальше бороться с «Северным потоком — 2», даже после начала поставок газа. Об этом он сообщил в интервью AFP.
Президент всегда подчёркивал, что Украина будет бороться с этим политическим проектом России до его завершения, после того, как это произойдёт, и даже после начала поставок газа, — высказался он в разговоре с журналистами агентства.
«Газпром» 10 сентября сообщил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» завершено. Последняя труба магистрали была сварена 6 сентября. Укладка первой нитки газопровода была закончена в июне.
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники уточнило, что поставки газа по «Северному потоку — 2» ожидаются с 1 октября. Такие сроки озвучил «Газпром», однако отмечается, что сроки фактического поступления топлива в европейскую газотранспортную систему будут зависеть от решения немецкого регулятора.