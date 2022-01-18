В Киеве сдуло ветром крест с одного из куполов Софийского собора

Трёхметровый крест с одного из куполов Софийского собора в Киеве сдуло ветром, пострадавших нет. Как сообщил украинский канал «Телевизионная служба новостей», после инцидента эксперты осматривают остальные кресты, чтобы исключить подобные проблемы. По словам экспертов, причиной поломки стала ошибка реставраторов.

Есть законы физики, есть правила химии, они незыблемы... Эти металлы между собой сработали и друг друга съели, — сказал заместитель гендиректора Национального заповедника «София Киевская» Вадим Кириленко.

Он добавил, что если делать всё по технологии, то такая конструкция может стоять вечно. Однако, по его словам, реставраторы либо сильно спешили, либо совершили ошибку — основу крестов, состоящую из чёрного металла, обернули медью. По его словам, это может быть чревато серьёзными последствиями, которые по итогу и воплотились в жизнь.

Это не первый подобный случай — в 1943 году с купола Cофийского собора тоже падал крест после того, как в него попала молния. А в начале XIX века из Андреeвской церкви в центре Киева ветром сдуло купола, при этом самый большой купол тогда нaшли на Подоле. В последний раз кресты куполов Cофийского собора менялись 40 лет назад перед Олимпиадой-80.

Ранее в Санкт-Петербурге к 320-летию города предложили построить храм выше Исаакиевского собора. Изюминкой сооружения должны стать 320 золотых куполов. Проект уже вызвал волну возмущения среди общественности из-за отсутствия эстетической ценности проекта.