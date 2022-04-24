В Киеве расстроились из-за слов МИД Австрии о членстве Украины в ЕС

Представители Министерства иностранных дел Украины разочаровались предложением главы МИД Австрии Александра Шалленберга по поиску особых путей партнёрства с Евросоюзом для Киева. Об этом рассказал пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко. Он назвал заявление австрийского министра «недальновидным» со стратегической точки зрения. Николенко считает, что откладывание возможности по вступлению Украины в ЕС мешает «укреплению» европейского политического объединения.

Разочарованы высказываниями федерального министра иностранных дел Австрии о европейском будущем Украины. Считаем их стратегически недальновидными и не отвечающими интересам объединённой Европы, — сказано в сообщении, опубликованном на сайте украинского министерства.

Ранее Шалленберг во время выступления на 14-м саммите европейских СМИ в Лех-ам-Арльберге заявил, что было бы нежелательно предоставить Украине полное членство в Евросоюзе. Он отметил, что требуется разработать новые гибкие модели вступления для государств-кандидатов.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина является частью европейской семьи, однако не уточнила точных сроков вступления страны в ЕС. Она добавила, что ЕС поддержит Украину и проведёт ряд реформ. Глава ЕК отметила, что когда Украина будет восстановлена, Союз намерен её поддержать. По её мнению, одновременно с восстановлением пройдут и реформы.