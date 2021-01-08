В Киеве рассказали о злорадстве украинцев при штурме Капитолия

Украинцы злорадствовали из-за беспорядков в Вашингтоне. Об этом заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов.
У меня впечатление, что украинцы в огромной части воспринимают события в США как праздник, как определённый бумеранг, который вернулся, — заявил он в эфире телеканала NewsOne.
Он добавил, что такая реакция, вероятнее всего, связана с действиями США в других регионах. По его мнению, люди увидели, что страна, которая была автором идеи цветных революций, внутренних переворотов, дестабилизации власти, вдруг оказались жертвой подобных технологий.
А теперь президент США, не желая отдавать власть, приложил большие усилия для дестабилизации обстановки — на сей раз не в какой-то слаборазвитой стране, а в собственной, — сказал Суслов.
По его мнению, события в Вашингтоне интересны именно из-за появившихся доказательств отсутствия демократии в США.
6 января в конгрессе должны были утвердить победу демократа Джо Байдена на выборах президента. Сторонники Трампа пытались этому помешать, им удалось прорваться к зданию Капитолия, а затем проникнуть внутрь. Полиция оказала сопротивление. Четыре митингующих погибли, позже скончался от ран один полицейский.
Сейчас власти Вашингтона и федеральные силовики арестовывают зачинщиков и активных участников беспорядков. Против них возбуждаются уголовные дела.
Как писал NEWS.ru, произошедшие 6 января беспорядки в Капитолии одобрили 45% республиканцев США. 55% американцев считают, что в произошедших беспорядках виноват действующий глава государства Дональд Трамп. Об этом свидетельствуют результаты опроса среди зарегистрированных избирателей.