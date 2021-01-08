В Киеве рассказали о злорадстве украинцев при штурме Капитолия

https://static.news.ru/photo/f45ba6fa-51de-11eb-a557-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинцы злорадствовали из-за беспорядков в Вашингтоне. Об этом заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов.

У меня впечатление, что украинцы в огромной части воспринимают события в США как праздник, как определённый бумеранг, который вернулся, — заявил он в эфире телеканала NewsOne.

Он добавил, что такая реакция, вероятнее всего, связана с действиями США в других регионах. По его мнению, люди увидели, что страна, которая была автором идеи цветных революций, внутренних переворотов, дестабилизации власти, вдруг оказались жертвой подобных технологий.

А теперь президент США, не желая отдавать власть, приложил большие усилия для дестабилизации обстановки — на сей раз не в какой-то слаборазвитой стране, а в собственной, — сказал Суслов.

По его мнению, события в Вашингтоне интересны именно из-за появившихся доказательств отсутствия демократии в США.

6 января в конгрессе должны были утвердить победу демократа Джо Байдена на выборах президента. Сторонники Трампа пытались этому помешать, им удалось прорваться к зданию Капитолия, а затем проникнуть внутрь. Полиция оказала сопротивление. Четыре митингующих погибли, позже скончался от ран один полицейский.

Сейчас власти Вашингтона и федеральные силовики арестовывают зачинщиков и активных участников беспорядков. Против них возбуждаются уголовные дела.

Как писал NEWS.ru, произошедшие 6 января беспорядки в Капитолии одобрили 45% республиканцев США. 55% американцев считают, что в произошедших беспорядках виноват действующий глава государства Дональд Трамп. Об этом свидетельствуют результаты опроса среди зарегистрированных избирателей.