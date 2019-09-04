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Президент Украины Владимир Зеленский до сих пор играет образ своего героя телесериала «Слуга народа» Голобородько. Он боится столкнуться с суровой реальностью, заявил в эфире телеканала ZIK украинский политолог Андрей Ермолаев.

По его словам, проблема Зеленского в том, что он не нуждается в рациональной программе, а следует уже созданному на экране образу.

Он раб лампы... Он боится, он не знает, какой он другой. Он знает, как быть Голобородько, но не знает, как быть Зеленским, — сказал политолог.

Ермолаев считает, что Зеленский и его команда продвигают интересы третьих лиц, но не действуют в интересах самой Украины.

Как сообщал News.ru, иностранцам разрешат приобретать земли на Украине. По его словам премьер-министра Алексея Гончарука, для покупки участка необходимо зарегистрировать юридическое лицо и платить налоги.