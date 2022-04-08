В Киеве рассказали о планах отказа от закупок европейского газа

Киев намерен полностью отказаться от закупок газа у европейских стран в связи с жёстким режимом экономии, заявил в эфире телеканала «Украина 24» советник директора национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Алексей Рябчин. Отвечая на вопрос о закупках руководством Украины газа России через посредников из ЕС, Рябчин отметил, что данный газ уже не «является российским». При этом, он акцентировал внимание на том, что Киев в любом случае будет вынужден отказаться от европейских энергоресурсов.

На будущее мы должны планировать более жёсткие мероприятия по экономии и выходить на отказ от закупок газа даже у Европейского союза, — заявил он.

1 февраля генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил, что Украина впервые начала физический импорт газа из Венгрии. По его словам, это направление, ранее работавшее только в сторону Венгрии с Украины, стало вторым после Словакии гарантированным маршрутом поставки газа на Украину, в том числе и в случае отсутствия транзита.

Решение Киева начать импортировать газ из Венгрии раскритиковал украинский политолог Александр Лазарев. По его мнению, на самом деле этот газ имеет российское происхождение, а экономический кризис в стране начался после перехода к закупкам голубого топлива по европейским ценам. В этой связи политолог поинтересовался у руководства страны во главе с президентом Владимиром Зеленским, насколько патриотичным можно считать такой поступок. Сам Лазарев увидел в этом государственную измену.