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В Киеве рассказали о «мрачном уроке» от США

19:32, 15 августа 2021
В Киеве рассказали о «мрачном уроке» от США Фото: pixabay.com
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Руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко прокомментировал стремительное бегство армии США из Кабула. По его словам, для Киева это имеет особое значение, так как был преподан «мрачный урок».

В мрачной истории с Афганистаном есть один очень важный момент, очень показательный для Украины, хотя вряд ли в чём-то убедит наших инфантилов. Кабул имеет статус основного союзника США вне НАТО, — написал эксперт в колонке для «Главреда».

По словам Романенко, США потратили $85 млрд на обучение афганских силовиков. А в это время жители Украины «сходили с ума» из-за противотанковых ракетных комплексов Javelin и были благодарны за пару снайперских винтовок. Всё оружие, которое привезли американцы в бесчисленном количестве в Афганистан, досталось боевикам. Киев надеется, что Вашингтон будет сражаться на его стороне против Москвы, поэтому добивается статуса основного союзника Штатов вне НАТО с 2014 года.

Трагедия Афганистана показывает, что если союзник не готов за себя сражаться, то американцы особо париться не будут. Обрушение афганской армии в течение нескольких последних недель уже просто хрестоматийный пример, — заключил специалист.

Талибы вошли в Кабул 15 августа. Город был взят без перестрелок и боёв. Президент Афганистана Ашраф Гани начал переговоры с «Талибаном» (террористическая организация запрещена в России) и представителями США о передаче власти, но позже сложил с себя полномочия и покинул страну. Представители афганского правительства отправятся в Катар для достижения соглашения с политическом офисом движения. В составе делегации находится глава Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдулла Абдулла, который станет посредником на переговорах.

Ранее сообщалось, что граждане Афганистана, находящиеся в оккупированной талибами столице страны, Кабуле, рассказали об обстановке в городе.

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