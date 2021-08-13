В Киеве рассказали о «мрачном уроке» от США

Руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко прокомментировал стремительное бегство армии США из Кабула. По его словам, для Киева это имеет особое значение, так как был преподан «мрачный урок».

В мрачной истории с Афганистаном есть один очень важный момент, очень показательный для Украины, хотя вряд ли в чём-то убедит наших инфантилов. Кабул имеет статус основного союзника США вне НАТО, — написал эксперт в колонке для «Главреда».

По словам Романенко, США потратили $85 млрд на обучение афганских силовиков. А в это время жители Украины «сходили с ума» из-за противотанковых ракетных комплексов Javelin и были благодарны за пару снайперских винтовок. Всё оружие, которое привезли американцы в бесчисленном количестве в Афганистан, досталось боевикам. Киев надеется, что Вашингтон будет сражаться на его стороне против Москвы, поэтому добивается статуса основного союзника Штатов вне НАТО с 2014 года.

Трагедия Афганистана показывает, что если союзник не готов за себя сражаться, то американцы особо париться не будут. Обрушение афганской армии в течение нескольких последних недель уже просто хрестоматийный пример, — заключил специалист.

Талибы вошли в Кабул 15 августа. Город был взят без перестрелок и боёв. Президент Афганистана Ашраф Гани начал переговоры с «Талибаном» (террористическая организация запрещена в России) и представителями США о передаче власти, но позже сложил с себя полномочия и покинул страну. Представители афганского правительства отправятся в Катар для достижения соглашения с политическом офисом движения. В составе делегации находится глава Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдулла Абдулла, который станет посредником на переговорах.

Ранее сообщалось, что граждане Афганистана, находящиеся в оккупированной талибами столице страны, Кабуле, рассказали об обстановке в городе.