В Киеве рассказали о деталях переговоров Зеленского с Байденом

По словам украинских политиков, президенту Украины Владимиру Зеленскому удалось решить больше вопросов, чем изначально планировалось. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря украинской делегации Алексей Арестович.

Чиновник утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский смог добиться много от встречи с американским лидером Джо Байденом. Арестович отмечает, что впервые за долгое время, украинская делегация провела переговоры в США «на равных» с принимающей стороной.

Удалось реализовать больше, чем мы сами себе намечали. То есть мы по максимуму достигли. Это нормальный рабочий визит, результаты которого превзошли наши собственные ожидания. Впервые за очень много лет Украина приехала не как проситель. <...> Ожидали, что приедет клиент к патрону, как у нас часто говорят, а на самом деле приехал партнер к партнёру, — сказал пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что экс глава Украины Пётр Порошенко рассказал о полном провале визита нынешнего президента страны Владимира Зеленского в Белый дом. По словам бывшего политика, провал переговоров состоялся в том, что никакого приглашения в НАТО от президента США не прозвучало. Порошенко видит главной задачей нынешней власти в Киеве, любыми путями добиться попадания Украины в Североатлантический альянс.