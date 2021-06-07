В Киеве рассказали, о чём Зеленский поговорит с Байденом

https://static.news.ru/photo/80ed7870-c7a8-11eb-b4c3-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский и президент США Джо Байден проведут телефонный разговор 7 июня. Он рассказал, что политики обменяются мнениями по острым вопросам, которые касаются глобальной повестки, сообщает РБК-Украина.

Сегодня будет телефонный разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена, в рамках которого произойдёт обмен мнениями по острым вопросам глобальной повестки, — рассказал чиновник.

По его словам, стороны обсудят ситуацию на украинской восточной границе, а также весь спектр украинско-российских отношений.

Ранее глава Белого дома передумал встречаться с Зеленским до начала российско-американского саммита. Сам глава Украины заявлял, что готов защищать страну «в любой момент и в любой точке планеты». Именно об этом Зеленский и хотел бы поговорить с Байденом.

О том, что американскому лидеру следует поговорить с главой Украины, заявил глава украинской делегации в трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук. Он пояснил, что в ходе встречи Байдена и российского президента Путина обязательно будет подниматься тема Украины, при этом о происходящем в стране следует осведомиться у её лидера Зеленского.