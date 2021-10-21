На Украине раскрыли, когда начнут устраивать теракты в России

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что власти будут устраивать теракты и диверсии в России только в случае полномасштабной войны. По его словам, на текущий день стране невыгодно устраивать подобное по трём причинам. Об этом он рассказал в эфире интернет-канала Politeka.

Это сложнее, чем хотелось бы, <...> россияне всё равно быстро всё восстановят, — сказал он.

Арестович отметил, что если Украина решится на подобное, то рискует прослыть страной с террористическими и диверсионными методами ведения войны, однако есть ли на самом деле у Киева такие возможности в настоящее время, неизвестно.

Также он уточнил, что пока в интересах страны нет желания заниматься эскалацией. По его словам, «рубить свет и электричество» на территории РФ государство начнёт только в случае полномасштабной войны. Правда, он не пояснил, какие возможности для такого варианта развития событий есть у Киева.

Ранее глава комитета Госдумы по СНГ и связям с соотечественниками Леонид Калашников прокомментировал заявления командующего силами спецопераций ВСУ о том, что все области Украины должны быть готовы к вторжению РФ. Эти высказывания он назвал попыткой завуалировать сложную социально-экономическую ситуацию в стране.