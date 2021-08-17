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В Киеве радикалы разгромили советские инсталляции и подрались с полицией

16:26, 17 августа 2021
В Киеве радикалы разгромили советские инсталляции и подрались с полицией Фото: UA.National.Police/facebook.com
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В центре Киева были задержаны несколько членов радикальной организации «Национальный корпус» (запрещена в РФ). Они поломали инсталляции для праздничной постановки в честь Дня независимости Украины, выполненные в стиле советского периода. Об этом сообщает телеканал «Украина 24».

Как сообщается, семь человек были задержаны и доставлены в полицию. Известно, что радикалы попытались блокировать автобус с задержанными.

Декорации для праздничной постановки были установлены на аллее Героев Небесной сотни ко Дню независимости. Там также установили советские автоматы с водой, холодильник с мороженым и импровизированные стены квартир с бытом СССР.

Ранее сообщалось, что украинского защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого обвинили за публикацию, посвящённую Дню Победы. Часть украиноязычных болельщиков осудили Ракицкого, заявив, что в этот день нужно не праздновать, а скорбеть, а самого игрока назвали сепаратистом.

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