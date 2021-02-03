Путину предложили закрыть все оппозиционные каналы, как Зеленский

Экс-депутат Верховной рады нескольких созывов от запрещённой на Украине Компартии Александр Голуб сыронизировал в отношении «демократических» шагов президента Незалежной.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский ввёл санкции против украинских телеканалов «112.Украина», NewsOne и ZIK. Они на пять лет лишились возможности вещать на территории страны.
В связи с этим, Голуб с иронией порекомендовал перенять «демократические методы» президента Украины российскому лидеру Владимиру Путину.
Почему бы Путину не закрыть разом и демократично все эти... *** — «Дождь», «Эхо Москвы» и подобные? — цитирует Голуба «Свободная пресса».
Ранее сообщалось, что попавшие под санкции телеканалы связывают с одним из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. На Украине его считают пророссийским политиком. США поддержали этот шаг Зеленского, который назвал закрытые СМИ орудиями пропаганды, финансируемыми страной-агрессором.
Как писал NEWS.ru, Россия, в свою очередь, осудила власти Украины за блокировку телеканалов. В Кремле считают, что международным организациям следует обратить на это решение Киева внимание.