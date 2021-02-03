Путину предложили закрыть все оппозиционные каналы, как Зеленский

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Экс-депутат Верховной рады нескольких созывов от запрещённой на Украине Компартии Александр Голуб сыронизировал в отношении «демократических» шагов президента Незалежной.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский ввёл санкции против украинских телеканалов «112.Украина», NewsOne и ZIK. Они на пять лет лишились возможности вещать на территории страны.

В связи с этим, Голуб с иронией порекомендовал перенять «демократические методы» президента Украины российскому лидеру Владимиру Путину.

Почему бы Путину не закрыть разом и демократично все эти... *** — «Дождь», «Эхо Москвы» и подобные? — цитирует Голуба «Свободная пресса».

Ранее сообщалось, что попавшие под санкции телеканалы связывают с одним из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. На Украине его считают пророссийским политиком. США поддержали этот шаг Зеленского, который назвал закрытые СМИ орудиями пропаганды, финансируемыми страной-агрессором.

Как писал NEWS.ru, Россия, в свою очередь, осудила власти Украины за блокировку телеканалов. В Кремле считают, что международным организациям следует обратить на это решение Киева внимание.