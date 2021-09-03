В Киеве прошёл массовый марш защитников животных

В Киеве в парке имени Тараса Шевченко собрались активисты зоозащитных движений и организаций. Об этом сообщает Укринформ.

Участники мероприятия вышли на митинг под лозунгами «Защита слабых — дело сильных», «Хватит убивать животных» и «Равны». Манифестанты выразили идею о равенстве прав человека и животных. Этим они пытаются добиться прекращения жестокого обращения как с домашними питомцами, так и с дикими особями.

По мнению активистов, с представителями дикой природы жестоко обращаются в зоопарках, дельфинариях и цирках. Они видят необходимость прекратить страдания водоплавающих и четвероногих созданий в неволе, которую им принёс человек.

Ранее сообщалось, что армия США при срочной эвакуации личного состава из Кабула, бросила в аэропорту города сотни собак. Служебные собаки помогали солдатам США искать взрывчатку и наркотики, тем самым обеспечивая выполнение важнейших задач. Но после ухода американцев из Афганистана, собаки прямо в клетках остались ждать своей участи.