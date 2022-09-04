В Киеве признались во лжи по поводу спецоперации на Украине Советник офиса президента Украины Арестович заявил, что лгал об успехах ВСУ на СВО

Фото: ru.wikipedia.org/Kozubenko. Собственная работа, CC BY-SA 4.0,

Алексей Арестович

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что в период с середины апреля по начало июля в Киеве врали об успехах украинских вооруженных сил в ходе конфликта на Украине. Он добавил, что «военное счастье ушло к противнику». Советник офиса Зеленского признал, что в этот период украинским военным было очень тяжело, пишет URA.RU.

А я улыбался в эфире и говорил, что нам хорошо, хотя пару раз намекнул, что тяжело. В тот период военное счастье ушло к противнику, — рассказал Арестович.

Украинские власти неоднократно опровергали заявления о военных потерях, которые потом подтвердило военное командование ВСУ.

Обозреватель британской газеты Evening Standard Роберт Фокс ранее заявил, что Киев не сможет оправиться после провального контрнаступления на Херсон. Журналист назвал действия ВСУ символическими и добавил, что в них не было стратегии. По его словам, президент Зеленский отдал приказ начать операцию вопреки советам своих военачальников, которые выступали против из-за неподготовленности армии. Публицист уточнил, что Зеленский действовал из-за страха лишиться поддержки союзников, в особенности Евросоюза, которые не видят продвижения ВСУ.