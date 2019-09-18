Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Западу становится всё сложнее придерживаться антироссийских санкций.
По его словам, санкции «вредят» не только российской экономике, но и доставляют сложности европейским странам. Украинский министр подчеркнул, что это «побуждает россиян двигаться в правильном направлении», отмечает
Евросоюз и США ввели санкции против России в 2014 году, обвинив Москву в обострении ситуации на Украине и аннексии Крыма. Под ограничительные меры попали отдельные физические лица, компании и даже целые сектора российской экономики.
Евросоюз 12 сентября продлил индивидуальные санкции против РФ до 15 марта 2020 года. Документ подразумевает заморозку активов и ограничение на поездки. В настоящий момент меры распространяются на 170 физических и 44 юридических лица, писал News.ru.