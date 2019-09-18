https://static.news.ru/photo/b7fcff50-d9a4-11e9-ab2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Западу становится всё сложнее придерживаться антироссийских санкций.

По его словам, санкции «вредят» не только российской экономике, но и доставляют сложности европейским странам. Украинский министр подчеркнул, что это «побуждает россиян двигаться в правильном направлении», отмечает ТАСС .

Евросоюз и США ввели санкции против России в 2014 году, обвинив Москву в обострении ситуации на Украине и аннексии Крыма. Под ограничительные меры попали отдельные физические лица, компании и даже целые сектора российской экономики.

Евросоюз 12 сентября продлил индивидуальные санкции против РФ до 15 марта 2020 года. Документ подразумевает заморозку активов и ограничение на поездки. В настоящий момент меры распространяются на 170 физических и 44 юридических лица, писал News.ru.